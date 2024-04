Chiusi in una busta dell'immondizia e abbandonati in strada, 5 cuccioli di cane trovati per caso dai netturbini: «Che crudeltà»

Cinque cuccioli di cane sono stati ritrovati chiusi all'interno di un sacco dell'immondizia, abbandonati al lato della strada, dall'Azienda di Servizi Ecologici ASE. Gli operatori hanno sentito per puro caso un guaito e si sono avvicinati. Poi, hanno registrato un video del ritrovamento e lo hanno pubblicato sui social insieme a una forte e decisa condanna nei confronti di un'azione così «vile e crudele», chiedendo che siano cercati i colpevoli e sia fatta giustizia. I cuccioli sono ora al sicuro al canile di Manfredonia, nel foggiano.

Le parole degli operatori

Nel post pubblicato sulla pagina Facebook gli operatori scrivono: «È con profonda indignazione e sgomento che l'Azienda di Servizi Ecologici ASE s.p.a. rende noto il ritrovamento, questa mattina, durante il consueto servizio di pulizia stradale in Località Conte di Troia, di un sacco contente dei cuccioli di cane abbandonati.

In seguito alla ignobile scoperta si è provveduto immediatamente contattando il responsabile del canile di Manfredonia per garantire ai piccoli animali la giusta assistenza e cura».

Poi, con fermezza, aggiungono: «Condanniamo fermamente questo vile gesto di crudeltà e inciviltà verso degli esseri viventi indifesi e innocenti.

