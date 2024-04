Penny, la gatta disabile che scappa da padroni e scala una parete del Grand Canyon: «Niente può fermarla»

di Redazione web

Penny, una gatta disabile, ha catturato l'attenzione e l'ammirazione di migliaia di utenti in tutto il mondo dopo essere diventata la protagonista di un video in cui si arrampica nientemeno che su una delle pareti del Grand Canyon del Colorado, negli Stati Uniti.

La sua storia è stata condivisa dai proprietari in un video TikTok attraverso l'account @morleykert, in cui raccontano come, nonostante la disabilità, la gatta non permetta a nulla di limitare la sua curiosità e voglia di esplorare il mondo che la circonda.

La gatta disabile che scala il Grand Canyon

«Quando la tua gatta disabile decide di scalare una montagna», esordisce l'utente mentre inquadra prima la sua compagna e poi Penny, ormai lontana dal camper su cui la famiglia viaggia. Attraverso un testo, spiega poi che Penny ha un'ipoplasia cerebellare che le fa perdere equilibrio e barcollare un po'. Nonostante le sue condizioni, l’utente di TikTok assicura che «questo non le impedisce di esplorare tutto ciò che può», mentre mostra sullo sfondo le immagini di Penny che avanza con determinazione attraverso il i dislivelli del Canyon.

I commenti

Il video ha superato i 40 milioni di visualizzazioni, diventando un successo globale. Tra i commenti, molti riflettono affetto e ammirazione per Penny, ma non manca chi si preoccupa per la sua sicurezza in un ambiente così selvaggio. «Tutte risate e felicità finché non ti ricordi quanto sono grandi i rapaci o peggio devi vederli da vicino», scrive un utente, mentre altri condividono il loro stato di ansia solo all'idea di perdere di vista i propri animali in un luogo simile. Ad ogni modo, la storia di Penny ha toccato molti per la sua dimostrazione che nessuna disabilità dovrebbe fermare chiunque dal vivere pienamente la propria vita.

