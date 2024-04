Caesar, il lama studente universitario: la facoltà lo ha iscritto per diminuire lo stress dei compagni di corso

C'è un nuovo studente al College Liberal Arts (Cla), nell'Oregon (Stati Uniti). Si chiama Caesar, è alto e un po' peloso. No, non è un ragazzo come tutti gli altri, perché si tratta di un lama. Proprio così, l'università statunitense specializzata in arte ha deciso di iscrivere l'esemplare alle elezioni con un unico scopo: far diminuire l'ansia e lo stress agli studenti. Entro il 2029, infatti, altri esemplari verranno introdotti nelle sedi del college per venire incontro al benessere mentale di tutti i laureandi, che in questo modo potranno diventirsi con i loro nuovi amici a quattro zampe.

Il progetto

L'ansia e lo stress accompagnano ogni giorno molti studenti alle lezioni. In particolar modo tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano l'università che, negli ultimi anni, hanno sottolineato più volte come l'ambiente accademico sia diventato molto pesante e competitivo. Proprio per alleggerire il carico delle lezioni e venire incontro al benessere mentale dei propri studenti, il rettore Larry Rodgers del Cla ha deciso di iniziare una collaborazione con la fattoria Mystic Llama Farm, che prevede l'inserimento dei camelidi nelle lezioni e nei corridoi dell'istituto, fino a costituirne una vera e propria classe.

Il rettore Rodgers ha spiegato: «Il Cla è ansioso di diventare il leader nazionale dell'inclusione dei camelidi nell'istruzione superiore. E Caesar non sarà il solo, perché nei prossimi mesi annunceremo ben 25 borse di studio che permetteranno ad altri lama di entrare nelle nostre sedi entro il 2029».

