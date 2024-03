«Ho annullato le nozze con il mio fidanzato perché ha cacciato di casa il mio gatto: non riuscirei a vivere con un uomo simile»

di Serena De Santis

Si dice che gli animali siano gli amici più fedeli dell'uomo e c'è chi ha preso questo detto come filosofia di vita, tanto da cacciare il proprio fidanzato da casa preferendo il proprio gatto. Molti penseranno che sia un'assurdità, ma è accaduto veramente e i protagonisti di questa storia sono Olga e il suo dolce micetto Murzik.

Tutto ha inizio quando la ragazza decide di andare a convivere con il proprio fidanzato Danyl, contro il volere della propria madre, che invece era dell'opinione che la convivenza avrebbe soltanto allontanato la figlia dal matrimonio. Ma la giovane coppia è riuscita a dimostrare alla madre di Olga di avere torto, perché Danyl ha chiesto la mano della propria ragazza dopo appena un anno dall'inizio della frequentazione.

«Vedi, mamma, Danyl mi ha proposto di sposarmi, nonostante le tue cupe previsioni. Non tutti gli uomini sono uguali, lui mi rende felice», ha detto alla madre. Peccato che quella gioia sia durata ben poco, perché Olga ha visto un lato di Danyl che non conosceva soltanto dopo l'arrivo di un gatto.

L'arrivo di Murzik in famiglia

Poco dopo l'inizio della convivenza, la madre di Olga, arrendendosi davanti alla decisione della figlia, ha deciso di fare un piccolo regalo alla coppia, con l'intento di "prepararli" all'arrivo di un bebè. Ma, invece di pannolini od omogeneizzati, ha portato una scatola di cartone con all'interno un dolcissimo gatto rosso. «Tieni, allenati prima che arrivino i figli: impara a nutrire, pulire, accudire e giocare», ha detto la donna alla propria figlia.

Così la vita di coppia si è trasformata in una vita a tre, ma né Danyl e né Olga si aspettavano che sarebbe cambiata repentinamente. Murzik, questo il nome del gattino, ha infatti iniziato a mordere i fili dei carica batterie e le borse. Anche se cresceva, non smetteva di mordere gli oggetti. Era inutile rimproverarlo, perché poi tirava fuori i suoi due occhioni dolci e Olga desisteva. Un comportamento che Danyl non approvava, tanto da considerarla senza spina dorsale.

Le scarpe mangiate e il gatto cacciato via di casa

Un giorno Olga è dovuta partire per lavoro ed è stata lontana da casa per una settimana intera.

Così ha subito chiesto spiegazioni a Danyl che, con grande calma, le ha detto di averlo cacciato di casa perché gli aveva masticato un paio di scarpe costose. Un episodio che ha scatenato un forte lite e che ha portato la donna a cercare disperatamente il proprio amico a quattro zampe, trovandolo fortunatamente in una casa vicino alla loro.

La persona che si era presa cura di Murzik per tutto quel tempo era un amante degli animali, che non ha pensato due volte a soccorrere il gatto. «Quando ho aperto la porta, dietro di lui, c'erano cinque gatti - ha dichiarato Olga a Repubblica -. Quell'uomo mi ha raccontato indignato che capita ogni anno che qualcuno abbandoni il suo animale in quella zona perché è in aperta campagna. Una cosa che ha capito dopo aver trovato il secondo micio, così si è attrezzato e ha costruito uno spazio dove i vari felini possono rimanere».

Il futuro sposo cacciato di casa

Dopo aver preso Murzik, Olga è tornata a casa e ha deciso di rompere con il proprio fidanzato, annullando di conseguenza il matrimonio. «Non riesco a immaginare come potrei vivere con una persona capace di tanta meschinità - ha spiegato -. Non posso stare con una persona capace di buttare via un animale indifeso!»

Una decisione che non ha lasciato di stucco soltanto Danyl, ma anche la madre di Olga, che le ha urlato contro dicendole che a causa di quel gatto sarebbe rimasta da sola e senza un marito promettente.

All'inizio Olga ha cercato di spiegare la sua scelta, ma alla fine ha deciso di non perdere più tempo con tutte quelle persone che si rifiutavano di capirla. «Per me un gatto è stato più caro di una persona: lui non mi tradirà e la nostra vita insieme sarà molto felice».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA