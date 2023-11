Cani, ecco i nomi più diffusi: effetto “Mare Fuori”, a Milano vince Tyson

di Marta Goggi

Secondo il “Top Pet Names” di Rover.com, a livello nazionale il nome più comune per i cani è Luna. Il report ha analizzato tutti i fattori che influenzano i padroni nella scelta del nome per gli amici a quattro zampe.

Milano, 'effetto Mare Fuori'

'Mare Fuori', la serie tv sul carcare minorile di Napoli, spopola a Milano, dove il nome più scelto è 'Tyson', come l’American Staffordshire terrier di Pino della stessa fiction. Sotto la madonnina, oltre a Tyson, i nomi più gettonati sono Kelly (2°), Roger (3°), Chicca (4°) e Iron (5°).

Le altre città

Per Roma invece troviamo Gina (1°), Peter (2°), Dora (3°), Muffin (4°) e Roger (5°). Se ci spostiamo a Firenze, le scelte variano da Bianca, Charlie, Kira, Brugola e Nala, mentre a Venezia troviamo molti cani chiamati Luna, Gilda, Mia, Sky e Jack. A Napoli, i proprietari tendono a scegliere per i propri cuccioli nomi come Masha, Teddy, Blu, Eric o Loki, mentre a Torino i più comuni sono Diana, Hope, Ice, Neve e Athena.

Scelti da tv e vip

Tra i padroni c'è anche chi scegli in base ai personaggi tv o ai vip. Tra gli amanti dei programmi e delle serie tv, infatti, il nome più comune è Olivia, come il personaggio interpretato da Sydney Sweeney nella prima stagione di 'The White Lotus', seguito da Leone, il primogenito in casa Ferragnez, al terzo posto Roy, al quarto Logan e al quinto Tom, tutti nomi ispirati ai personaggi della serie 'Succession'.

Amanti dell'arte e del cibo

Anche l'arte gioca un ruolo importante nelle scelte che spaziano da Giotto a Giorgio, come il famoso artista esponente della pittura metafisica Giorgio De Chirico, da Lucio, come Fontana, fino ad arrivare a Leonardo.

Nomi associati alla razza

Il report evidenzia anche come gli italiani tendano a scegliere gli stessi nomi per determinate razze. Ad esempio i nomi più diffusi per i meticci sono Ade, Orso, Zaira, Zeno e Whiskey, mentre per gli amichevoli e socievoli Labrador Retriever prevalgono Loki, Ellie, Cloe, Golia e Leyla. Il Barboncino è la terza razza più gettonata nel nostro Paese e i loro padroni amano chiamare questi cuccioli orgogliosi e intelligenti con nomi quali Ginger, Ambra, Brando, Briciola e Chico. I curiosi e vivaci Jack Russel sono spesso chiamati Lucy, Diego, Dylan, Spank e Artù, mentre per gli amorevoli Bulldog francese i nomi più scelti sono Perla, Argo, Blacky, Ciccio e Gucci.

I nomi più scelti in tutta Italia

Dal report a livello nazionale, emerge che il nome più comune in assoluto è Luna. Nella top 10 dei nomi più comuni per i cani in Italia compaiono poi in ordine Kira, Zoe, Mia, Leo, Maya, Jack, Nina, Thor e infine Lucky.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA