Ciccio, il super-micio da 11 kg cerca casa (e intanto diventa una star del web)

di Giampiero Valenza

OMG, big boi Mr. B is a CHONK. He’s a chonk of a chonk. He redefines the term. Can you guess how much he weighs? More importantly, can you give him a home? Adopt this jumbo-sized package of fluff & love: https://t.co/v8aB6PzBbL. Please RT to help this sad-eyed guy find happiness! pic.twitter.com/tquRuvRaws — Morris Animal Refuge (@MorrisAnimal) 22 agosto 2019

Sabato 24 Agosto 2019, 15:47

E' un 'super-micio' che pesa più di 11 chili ed è diventato in poco tempo la star dei social media. Si chiama "" (soprannominato 'chonk', che in italiano suonerebbe come un po' come 'ciccio') ed è un gattone che cerca casa. Il rifugio dove era ospitato, il Morris Animal di Philadelfia(Usa) ne ha pubblicato la foto su Facebook e Twitter. E in breve il felino ha fatto il botto quanto a condivisioni.Molte le richieste di adozione di quello che si pensa sia uno dei gatti più grandi del mondo, tanto che dal rifugio fanno sapere di essere andati in tilt a causa delle segnalazioni.Ora, però, il "Signor B" non può partire per andare nella sua nuova casa. Ha ancora bisogno di nuovi controlli da parte del veterinario prima di incontrare i nuovi padroni pronti ad accudirlo. L'animale era stato portato pochi giorni prima nel rifugio da parte di una famiglia che non poteva più mantenerlo. Secondo quanto riporta l'edizione statunitense dell'sarà necessario per lui un periodo di dieta.Tanto è stato grande il successo del 'super-micio' che il rifugio, per una campagna di raccolta fondi, è arrivato a realizzarne delle