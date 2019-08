Giornata del cane, cinque motivi per cui averlo migliora la qualità della vita

giornata internazionale del cane , in calendario lunedì 26 agosto: ecco la lista in 5 punti dei motivi principali per cui l'adozione di un amico a 4 zampe è una scelta benefica. Arriva la, in calendario: ecco la lista in 5 punti dei motivi principali per cui l'adozione di unè una scelta benefica.

La scienza lo ha appurato: la compagnia di un animale domestico ha effetti benefici fisici e psicologici su chi se ne prende cura. E «avere un cane rappresenta una grande opportunità per migliorare la qualità della propria vita», spiega il veterinario Marco Maggi, direttore sanitario dei centri 'Cà Zampa' che, in vista della, in calendario il 26 agosto, stila la lista inIl cane «all'interno della famiglia è un, genera atteggiamenti positivi, sconvolge positivamente la routine familiare, divenendo un compagno ed un amico, un vero e proprio membro della famiglia», ricorda il veterinario che elenca i, grazie ai diversi 'ruolì giocati dagli animali ovvero: educatori dei bambini ; compagni per gli anziani; promotori di attività fisica; 'antidepressivì; terapeuti per la riabilitazione fisica e sociale .Nel dettaglio.«ha un ruolo educativo sui bambini. I piccoli hanno un comportamento affettivo e vedono nel cane un prezioso compagno non solo di giochi, ma anche di crescita». Si tratta di un animale abitudinario: ha bisogno di stabilità per sentirsi felice, tranquillo e completo. «Per far comprendere al proprio figlio in cosa consiste il senso di responsabilità, si può partire dallo spiegargli e dimostrargli cosa significa prendersi cura di un cane», aggiunge il veterinario ricordando invece che per over 65 è di grande importanza la compagnia offerta dagli animali.