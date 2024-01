Da Amsterdam alla Puglia per adottare un cane randagio: ora Max ha una famiglia

di ​Antonello Piccolo

Nel 2023 il Comune di Palagiano ha messo in sicurezza 224 cani, la gran parte dei quali adottati. È quanto emerso nel corso di un recente incontro in Municipio, voluto dal sindaco Domiziano Lasigna e dall’assessore al Benessere Animale Ivana Luisi, per omaggiare gli adottanti del randagino Max, recuperato nel settembre scorso mentre vagava sul territorio palagianese.

L’adozione di un cane (o di un gatto) è un atto di generosità, ma anche di estrema responsabilità che deve essere compiuto con la consapevolezza che si tratta di una scelta che non può essere dettata da circostanze occasionali, ma che deve valere per sempre. Prendere un animale vuol dire farsi carico di un impegno serio e a lungo termine. Adottare un cane è un gesto altruistico che fa del bene non solo all’animale ma anche al padrone. Una scelta che non può essere fatta con leggerezza.

La famiglia

Gli operatori e volontari sono sempre molto attenti a valutare bene chi si offre e si dice disposto ad adottare un animale gratis. Come avvenuto a Palagiano, anche in occasione dell’adozione del randagino Max, accolto da Alessia e Josiah, residenti ad Amsterdam. Alessia e Josiah, in compagnia di Max e dell’altra loro cagnolina Sally di circa 10 anni, sono stati ricevuti dall’intera amministrazione comunale di Palagiano, nonché dalla comandante della Polizia Locale di Palagiano Diletta Santopietro e da una rappresentanza delle Guardie Zoofile Fare Ambiente, guidate da Mimmo Basile.

La targa

Il sindaco Lasigna e l’assessore Luisi hanno voluto omaggiare Alessia e Josiah di una targa ricordo in memoria di questa bellissima giornata per il benessere animale. Attraverso questa particolare adozione si è voluto offrire una nuova speranza al trovatello Max che, come tanti altri randagi, spesso, per l’età adulta vengono generalmente esclusi, rispetto ai cuccioli, dalle adozioni e sono quindi destinati a restare nelle strutture che li ospitano. Animali che, invece, possono arricchire la vita affettiva e favorire la socialità delle persone. Dopo il buon risultato registrato lo scorso anno in termini di adozioni, il Comune di Palagiano intende proseguire il lavoro di sensibilizzazione sull’importanza della cura del benessere degli animali da compagnia. Altri cani attendono adozione in stallo temporaneo presso i volontari che instancabilmente se ne occupano gratuitamente in attesa di trovargli una famiglia del cuore. «Volontari - ha evidenziato il sindaco Lasigna - che meritano il ringraziamento dell’intera comunità per l’impegno».

