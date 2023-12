Canili, la prima festa delle adozioni a Roma, oltre 800 nel 2023. Sabrina Alfonsi: ecco a chi andrà il kit dell’adottante

di Redazione Web

Nel 2023 a Roma sono state oltre 800 le adozioni nei due canili di Muratella e Ponte Marconi. Le decine di famiglie che hanno adottato l’anno scorso hanno partecipato oggi alla prima Festa delle adozioni, organizzata dall’assessorato all’Ambiente di Roma per incentivare la pratica dell’adozione. L’evento “Jingle Pets” ha visto la presenza di associazioni convenzionate con i canili della Capitale che, insieme a operatrici e operatori ogni giorno si prendono cura degli oltre 800 cani ospitati nelle strutture del Comune e in quelle convenzionate.

La Festa delle adozioni

Spazio anche ai gatti, con la presenza all’iniziativa delle associazioni che si occupano dell’Oasi felina di Porta Portese e dei quattro gattili convenzionati e che ogni anno danno in adozione alle famiglie romane tra i 450 e i 500 mici.

Un’occasione per riconoscere e dare valore al gesto di altruismo compiuto da chi ha scelto di adottare un animale, e insieme per rilanciare la campagna per le adozioni consapevoli dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture di Roma Capitale.

Le parole di Sabrina Alfonsi

«Con questa bellissima giornata pensata in occasione del Natale abbiamo voluto dire grazie, a nome di tutta la città, alle tante persone e famiglie che hanno scelto di compiere un importante gesto d’amore. Un momento per incontrarci e creare, insieme a tutti loro, una comunità che si riconosce e che è capace di darsi mutuo sostegno. Anche per questo abbiamo voluto realizzare il kit dell’adottante consistente in uno zainetto con un giochino, una ciotola da viaggio, una bandana e un porta sacchetti, che a partire da domani (giovedì 21 dicembre, ndr.) verrà donato a chi adotterà un cane. Un grazie va anche alle associazioni che ogni giorno svolgono nei canili e nei gattili di Roma un prezioso lavoro volontario», ha dichiarato l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. «Amare e prendersi cura degli animali è nel cuore e nella tradizione di Roma – ha aggiunto –, e noi vogliamo dare a questa storia la giusta importanza e continuità.

