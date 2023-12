Cacciatore scambia un cane per un lupo e lo uccide, la famiglia di Oreste: «Siamo devastati, denunciamo»

di Redazione Web

Oreste, un cane lupo cecoslovacco di meno di tre anni, è stato ucciso da un cacciatore che lo ha scambiato per un lupo, colpendolo al cuore. Lo riporta il Corriere.

La proprietaria, Silvia, ha raccontato che suo figlio, durante una passeggiata sabato 16 dicembre, ha sentito un colpo e ha trovato Oreste morto a pochi metri, con il cacciatore che gli aveva sparato da vicino. L'uomo, un 56enne locale, si è giustificato dicendo di aver temuto un'aggressione ai suoi cani. La storia arriva da Palaia, Pisa.

Il dolore della famiglia

La famiglia, devastata dalla perdita, sottolinea che Oreste era un cane buono e non aveva mai aggredito nessuno. «Non poteva urlare di andarsene via, provare a spaventarlo facendo rumore, o al limite anche sparare un colpo in aria?», si chiede Silvia, che poi precisa che quella era proprietà privata, e il cacciatore non sarebbe nemmeno dovuto essere là.

Il fatto è avvenuto in una zona collinare, su proprietà privata, e sono intervenuti i carabinieri, un veterinario, la forestale e i vigili urbani. «Oreste era con noi, come sempre.

La famiglia ha denunciato il cacciatore, supportata da diverse associazioni animaliste, evidenziando che Oreste non aveva colpe. Una prima verifica dei veterinari sui cani del cacciatore hanno dimostrato che non ci fosse nessun segno di aggressione.

