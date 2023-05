Elefantessa soppressa allo zoo: «Mary (59 anni) ci mancherà molto, era malata. Abbiamo il cuore spezzato»

La notizia sconvolge gli Stati Uniti e non solo. Mary, l'elefantessa dello zoo di San Diego, è stata soppressa. Con il «cuore spezzato» il personale dello zoo safari ha annunciato che ha dovuto sopprimere l'imponente animale che da tempo era malato.

Mary era un elefante considerato anziano di ben 59 anni, che da anni soffriva di problemi alle articolazioni. Nonostante la veneranda età, l'elefantessa era rispettata da tutti gli altri elefanti dello zoo. «Aveva una personalità molto dominante - spiegano da San Diego -, ma era anche molto gentile e apprezzata da tutti. Sia da noi del personale che dai suoi amici elefanti».

Il motivo

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il pachiderma non riusciva più a camminare a causa dei grandi problemi alle articolazione di cui soffriva da anni. Mary ha vissuto alla zoo dal 1980 al 2009, momento in cui è stata trasferita in un altro zoo della città per poterle garantire le cure necessarie. Ma nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate troppo e la soprressione è stata necessaria.

«Ci mancherà molto»

«Ci mancherà molto», dicono dalla struttura, ma non sono gli unici. «Dopo la morte, l'elefantessa Shaba ha avuto l'opportunità di vederla e salutarla». L'elefantessa ha voluto dare un ultimo saluto all'amica e la scena ha commosso tutti.

