Apre il cassonetto dei rifiuti e sbuca un orso: ecco cosa è successo

Un gesto di routine, quello di portare la spazzatura e gettarla nel cassonetto dei rifiuti. Spesso fatto in modo automatico, senza prestare attenzione, ma il preside di una scuola elementare negli Stati Uniti, quando con la coda dell'occhio ha visto cosa c'era dentro il cassonetto dell’immondizia, ha iniziato a correre senza pensarci troppo.

A Zela, cittadina del West Virginia, zona vicino ai boschi, l'uomo è fuggito via, mentre fuori dal cassonetto usciva l'orso bruno, che probabilmente stava cercando del cibo, ma era altrettanto terrorizzato visto che è scappato nella direzione opposta all'uomo.

James Marsh at Zela Elementary School, West Virginia, got the fright of his life after removing the bar lock on his school bin Monday.

After he unlocked the bin, a bear pokes his head out from under the lid. They both take off! 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/cbbgYx6wXg