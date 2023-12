In aereo con gli animali: a bordo arriva per loro un menù dedicato

Vueling, rinomata per la sua accoglienza verso gli amici a quattro zampe, si prepara a solcare nuovi orizzonti durante la stagione invernale 2023-2024 proponendo il pet food in aereo. In effetti, il tema relativo alla possibilità di viaggiare con i propri animali domestici è sempre stato molto discusso e negli ultimi tempi si cerca di accomodare sempre più le necessità di chi vuole portare il proprio cucciolo in giro per il mondo.

Dunque, accanto agli alberghi "pet friendly", sembra proprio arrivato il momento di rendere il tragitto confortevole per gli amici a quattro zampe, anche in aereo.





L'iniziativa di Vueling e la collaborazione

Con una mossa pionieristica, la compagnia aerea introduce un'iniziativa senza precedenti: un menù dedicato agli animali domestici a bordo, consolidando la sua partnership strategica con Edgard & Cooper, un marchio di rilievo nel settore del cibo etico per animali.

Foto: Shutterstock - Musica: Korben

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 13:46

