«Ho due papere da compagnia, le porto ovunque e bevo la birra con loro»

di Marta Goggi

Due anatre come animali domestici? C'è chi le ha e le porta ovunque con sè. Mark Colyer ha detto di non poter immaginare la vita senza le sue anatre domestiche, chiamate Dog e Goldie. Non è tutto, l'uomo porta con sè i piccoli animali anche nelle rievocazioni storiche medievali.

Le anatre

«Lascio loro bere un piccolo sorso della mia birra, ma è tutto perché l'alcol non fa bene a loro, ma non voglio che si perdano l'occasione. Goldie è in allenamento al momento, ma Dog è un personaggio straordinario», ha riferito Colyer al Daily Star.

In merito al loro rapporto ha raccontato: «Non avrei mai saputo che un essere umano e un'anatra potessero legarsi come grandi amici. Sono più amici che animali domestici». La sua passione per le anatre è poi cresciuta esponenzialmente tanto che ha iniziato a crescerne altre, ora ne ha in tutto 15, ma solo Goldie e Dog sono domestici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 15:20

