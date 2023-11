L'ultimo giorno di vita di un cane, la famiglia lo porta in spiaggia: tramonto e patatine fritte, il video commovente

di Redazione Web

C'è un padre di famiglia che tira un carretto blu sulla battigia. Dentro del cibo, una coperta, un cuscino e una testa che spunta. È la testa di un cane stanco, che forse non cammina più, ma che si muove curiosa per scrutare cosa c'è intorno a lei. Accanto un bambino salta e corre, forse ancora piccolo per essere conscio della perdita del proprio animale o contento per avergli regalato un ultimo giorno tra l'affetto della famiglia e la bellezza della natura.

Il vecchio cane è evidentemente debole. Dorme sulla spiaggia appoggiato al cuscino. Potrà vedere un ultima volta il mare, la sabbia, il sole e i genitori umani che l'hanno accudito per così tanto tempo. La perdita del proprio compagno di avventure a quattro zampe ti segna, ma questa famiglia ha voluto regalarsi un ultimo bel ricordo, nel segno dell'amore e dell'affetto.

