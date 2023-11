Le suore adottano un cane randagio e lo fanno vivere in convento: «Ora si chiama sorella Jennifer»

di Alessia Di Fiore

Suor Jennifer ha una devozione ammirevole, non perde mai i momenti di preghiera e nel tempo libero sFrutta i momenti di silenzio per meditare: non stiamo parlando però di una persona, ma di una cagnolina, che è stata adottata quando era ancora una randagia da un convento di suore nel New Jersey.

Suor Jennifer vive in convento

A raccontare la storia a Newsweek Monica Clare, Suor Superiora della Comunità di San Giovanni Battista: «Le sorelle hanno preso Jennie, il cane del convento, a volte chiamata sorella Jennifer, attraverso un rifugio locale. ma è nata nella Carolina del Nord e il suo compleanno è il 7 luglio 2011». «La devozione di Sorella Jennifer e la sua devozione nel frequentare i servizi di preghiera sono impeccabili: nel convento ci sono sei momenti di preghiera e Jennie è sempre presenti a ognuno di essi. E sembra che Suor Jenny sappia addirittura contare se tutte le suore sono presenti nella chiesetta: Si arrabbia molto se manca qualcuno», scherza madre Monica.

