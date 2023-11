Trafigge due cani con la balestra, la femmina incinta muore con tre dei suoi cuccioli. L'appello: «Troviamo chi l'ha fatto»

di Redazione Web

Ennesimo caso di estrema crudeltà verso gli animali. A Tenerife, in Spagna, la Polizia locale di Los Silos sta cercando la persona che ha scagliato due frecce di balestra contro due cani. Uno di loro, una femmina incinta, è morta insieme a tre dei suoi dieci cuccioli. L'altro, un maschio, non si riesce a trovare.

Il gesto atroce

È successo venerdì scorso. Mentre stava passeggiando, una donna ha trovato due cani feriti. Il maschio è fuggito per la paura, la femmina è stata portata d'urgenza allla Clínica Veterinaria La Montaña nella località di Los Realejos. Inutili i tentativi di salvare il povero animale, agonizzante e con la freccia che gli trapassava il corpo.

La freccia ha ucciso anche tre dei cuccioli che portava in grembo, mentre altri sette sono stati salvati, scrive El Día. I cuccioli sono stati affidati alle cure dell'associazione Cada Vida Cuenta Bienestar Animal.

L'appello

Fonti della Polizia Locale di Los Silos hanno confermato a El Día che si sono messi in moto per cercare l'autore dell'atroce gesto.

Cristo Gil, in un post pubblicato su Facebook, lancia l'appello: «Vi chiedo per favore che questo post venga condiviso. Voglio arrivare all'autore del gesto. Chiunque mi darà delle informazioni vi prometto che rimarrà anonimo. Voglio solo trovare chi l'ha fatto, tutto qui». «Magari per andare a prederci un caffè con degli amici e chiacchierarci un po'» ha poi aggiunto.



