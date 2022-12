Pranzi di Natale, come non ingrassare durante le feste? I consigli degli esperti su TikTok

I pranzi di Natale si avvicinano e la paura di mettere qualche chilo di troppo preoccupa tutti. Per questo motivo, su TikTok stanno spopolando video di nutrizionisti professionisti che dispensano consigli su come affrontare al meglio le vacanze natalizie, cercando di non abbuffarsi e di mantenersi in forma, senza però vietarsi nulla.

I consigli degli esperti

La piattaforma social di TikTok ha dato voce a diversi nutrizionisti, i quali hanno colto l'occasione per diffondere giuste informazioni, cercando di tranquillizzare chi teme di aumentare il numero sulla bilancia durante le festività natalizie.

Per concedersi degli sfizi di troppo a tavola, i nutrizionisti tiktoker raccomandando di seguire alcuni di questi accorgimenti in modo da non prendere troppo peso a Natale: «Mangiare il più pulito, equilibrato e sano possibile», dando così la possibilità al corpo di non esagerare ma di equilibrare il tutto.

È consigliato mangiare il «pandoro a colazione», così si evita di avere lo sfizio goloso durante la giornata e «vi sazierà a lungo».

«Bere molta acqua» aiuterà a rimanere idratati e ad avere un senso di sazietà maggiore.

E per ultimo, ma non per importanza, concendersi nel tempo libero di fare delle lunghe passeggiate, per smaltire il cibo di troppo.

Bisogna solo avere «moderazione» e una «alimentazione sana ed equilibrata», raccomandano gli esperti, evitando così di abbuffarsi ma allo stesso tempo di concedersi tutte le voglie che il corpo richiede godendosi le feste alcuna limitazione.

