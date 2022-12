Roma, Natale stellato col Sultano: lo chef porta la cucina siciliana nelle vie della Dolce vita

di Lea Gasparoli

Arte, moda, vini, cucina siciliana, per un party di Natale con le Stelle (Michelin) in una location, il W Rome, che in pochi mesi dall’inaugurazione ha conquistato la Capitale infrangendo le norme tradizionali del concetto del lusso e rompendo gli schemi della classica impostazione del ristorante stellato. Un approccio giocoso e friendly, dal sapore contemporaneo e democratico, come lo stile dettato dal dress code della serata. Una serata dal tono conviviale, disinvolto, carica di energia, in linea con la filosofia di Ciccio Sultano (patron del Duomo di Ragusa Ibla), appena arrivato nella Città Eterna dalla Sicilia e pronto a fare gli onori di casa. L’estro creativo e gioioso dello chef bistellato (affiancato da chef Nicola Zamperetti) si respira, si vive, sin dall’accoglienza coinvolgente al W Lounge, l’anticamera del ristorante, dove, l’aperitivo, orchestrato per la condivisione e scandito dai piatti tipici dello street food siciliano, mette subito a nudo l’anima provocatoria del brand che porta con sé il valore della democratizzazione del lusso.

Tutti pazzi per la Sicilia! Il richiamo dell’isola emerge nelle creazioni di Sultano (come la caponata di polpo, il merluzzo alla ghiotta, lo sfincione, il carciofo imbuttunatu, il timballo) magistralmente abbinate con i vini dell’Etna di Palmento Costanzo. La musica si fonde con il suono dei calici per il brindisi di mezzanotte e le tavole si imbandiscono di dolci, tra cui il “Cannolo siciliano” e i “Falsi d’autore” firmati Fabrizio Fiorani. Immancabile il tradizionale Panettone.

La kermesse, uno degli appuntamenti intitolati Lido Sultano, ha i toni accesi e glamour e il ritmo coinvolgente di una Roma che, in fermento per l’ingresso di diversi brand internazionali, diventa sempre più dinamica, sempre più vocata ad un’accoglienza moderna, pur nel grande rispetto della storia, della tradizione. E si prepara a ridisegnare il nuovo scenario luxury dell’accoglienza, tra le vie del lusso e i luoghi iconici della Dolce Vita, in rinascita.

