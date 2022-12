Kate Middleton in rosso natalizio per la cerimonia in onore della Regina Elisabetta: ecco quando

La Royal Family si sta preparando per le vacanze di Natale e uno degli eventi più attesi è senza dubbio la cerimonia dei canti natalizi all'Abbazia di Westminster. Kate Middleton è già entrata nel vivo dell'evento che, verrà trasmesso in televisione e sarà dedicato interamente alla figura di Sua Maestà Elisabetta II, scomparsa tre mesi fa. A prendere il suo posto come prossimo alla Corona, il figlio re Carlo III, che sarà presente alla cerimonia insieme alla consorte Camilla.

Royal Carols: Together at Christmas

A dare una piccola anteprima dell'evento Royal Carols: Together at Christmas è stata la principessa del Galles, Kate Middleton. Il promo mostra la moglie del principe William in uno spendido abito rosso in perfetta linea con lo spirito natalizio.

Kate Middleton sarà sostenuta da suo marito, il principe William, e dal re Carlo III e dalla regina consorte Camilla mentre ospiterà il suo secondo servizio natalizio annuale presso l'Abbazia di Westminster la prossima settimana in onore della regina Elisabetta II.

Questo Natale sarà il primo, dopo tanti anni, senza la regina Elisabetta II. Tuttavia, Kate Middleton si è assunta la responsabilità di renderle un tenero omaggio negli inviti al concerto del canto natalizio che lei e suo marito stanno organizzando, che andrà giovedì 15 dicembre, come riporta la pagina ufficiale della Royal Family.

Già nel 2021 l'allora duchessa di Cambridge ha dato il suo primo concerto al pianoforte durante il suo primo servizio di canto comunitario all'Abbazia di Westminster intitolato Royal Carols: Together at Christmas che è stato trasmesso la vigilia di Natale nel Regno Unito, dove ha accompagnato il cantante e cantautore britannico Tom Walker mentre eseguiva la sua canzone "For Those Who Can't".

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Dicembre 2022, 18:16