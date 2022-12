Albero di Natale gigantesco per Re Carlo: è alto più di 6 metri (pieno di decorazioni). Sarà visitabile al Castello di Windsor fino al 2 gennaio

di Redazione web

È il primo Natale da Re per Carlo d’Inghilterra e la famiglia reale ha già inaugurato lo spirito natalizio del 2022. Come da tradizione, il Castello di Windsor ha annunciato l’esposizione annuale delle decorazioni natalizie. L'albero alto 6 mesi e pieno di maestose decorazioni è aperto al pubblico dal 24 novembre al 2 gennaio 2023, e prevede visite per adulti e attività per i bambini.

L'abero di Natale

Castello di Windsor e il Palazzo di Holyroodhouse si sono ricoperti di decorazioni natalizie: ghirlande, fogliame e lampioni addobbati. Il gigantesco albero di Natale, un ebete alto più di 6 metri, è stato posizionato nella St. George’s Hall e come negli anni passati per addobbarlo è stato richiesto l'aiuto a molti membri dello staff.

Ricca di decorazioni anche la tavola della Waterloo Chamber, che per l'occasione è stata imbandita da oggetti della Royal Collection e tutti a tema natalizio: ghirlande, addobbi scintillanti, nastri di velluto e di raso. La magia del Natale si fa già sentire e la royal family ha addobbato il castello con decorazioni lussuose che tutti hanno la possibilità di visitare.

Sabato 3 Dicembre 2022

