Influenza intestinale, il rimedio gustoso e naturale lo trovi nel freezer. Di cosa si tratta

L'influenza non è mai piacevole, e quella intestinale lo è ancora di più. Può provocare febbre, dolori all'addome, diarrea, nausea. Ma come alleviare la sofferenza senza fare un uso eccessivo di farmaci? Ci sono alimenti che possono fare al caso vostro e tra questi c'è una bevanda ghiacciata.

Il principale pericolo

Quando si parla di influenza intestinale, ci si riferisce a quella che in medicina è chiamata gastroenterite virale e può colpire grandi e piccini senza distinzione di età. Il principale pericolo è la disidratazione: essa si manifesta con secchezza delle fauci, eccessiva sete, urina di colore scuro, debolezza e giramenti di testa.

Il consiglio degli esperti è non mangiare per qualche ora, poi reintrodurre il cibo gradualmente e prendere del ghiaccio: il freddo darà sollievo alla mucosa gastrica. Un bicchiere di Coca-cola ghiacciata ci aiuterà: per i bimbi piccoli, optate per quella senza caffeina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 12:12

