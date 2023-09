Il fungo più letale al mondo si trova anche in Italia: fai attenzione, ecco cosa succede se viene mangiato

Il regno dei funghi è incredibilmente diversificato, con migliaia di specie conosciute in tutto il mondo. Alcune specie sono commestibili e molto apprezzate per il loro sapore, mentre altre sono velenose e da evitare per la loro pericolosità. E al primo posto, in questa speciale classifica di pericolosità, sicuramente spicca l'Amanita phalloides, è noto come "tignosa verdognola".

Si tratta di un fungo che, a differenza di quanto si possa immaginare, non ha nulla a che fare con il fungo rosso i caratteristici puntini bianchi. Il suo aspetto ricorda molto di più un porcino e, proprio per questo, è ancor più pericoloso. Ma cosa succede quando qualcuno lo mangia? Dobbiamo stare tutti molto attenti, perché l'Amanita è molto diffuso anche in Italia.

Il fungo più pericoloso e velenoso

La tignosa vedegnola causa la sindrome falloidea, caratterizzata da vomito, dolori addominali intensi, insufficienza epatica grave e può portare alla morte.

Per identificarlo in modo sicuro, è importante osservare caratteristiche chiave come il colore biancastro del gambo con bande zebrate sericeo-verdastre, lamelle biancastre staccate dal gambo, cappello con fibrille radiali, una volta bianca e membranacea, e un anello ampio e cascante.

Photo: Shutterstock Music: Korben

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA