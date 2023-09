Sagra Fungo Porcino, la più importante manifestazione d'Italia dedicata all'eccellenza laziale: tra stand, musica e comicità

di Redazione web

E' una delle manifestazioni gastronomiche più attese nel Lazio e tra le più importanti d'Italia, la Festa del Fungo Porcino, che torna a Lariano, in provincia di Roma, per la 31° edizione. La manifestazione – organizzata dall’Associazione Fungo Porcino, con il contributo dell'assessorato all'agricoltura della Regione Lazio, guidato da Giancarlo Righini – dal 7 al 24 settembre, animerà la cittadina dei Castelli Romani con oltre 150 espositori provenienti da ogni parte d'Italia su un'area espositiva di 20mila mq.

Stand, musica e comicità

Se il cuore dell'evento è una delle eccellenze di questo territorio, il fungo porcino, che si potrà degustare nei numerosi stand gastronomici presenti, il programma della festa è ricco di eventi collaterali, tra cui la musica, con l'apertura affidata a Fausto Leali e la chiusura all'Orchestraccia, la comicità di Made in Arteteca e I Ditelo voi; ma c'è spazio anche per mostre, tornei sportivi convegni e corsi di formazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA