Aperol compie 100 anni, sinonimo di Spritz in tutto il mondo: tour nelle spiagge, cocktail, libri e incontri

, il bitter creato nel 1919 dalla famiglia Barbieri di Padova,in tutto il mondo. E per festeggiare l'anniversario c'è solo l'imbarazzo della scelta.Tra gli eventi di quest'estate, il The Aperol Summer Tour: festa a sorpresa in spiaggia con l'anfibio arancione Aperol, veicolo dotato di banco bar e di postazioni per dj set. Da collezionare, la linea di bottiglie d'autore limited edition che rivisita un celebre disegno realizzato dall'artista Lorenzo Mattotti. Da leggere, Orange Chronicles, graphic novel a cura di Tito Faraci, già disegnatore di Topolino, che uscirà a luglio per la casa editrice Gribaudo in italiano e inglese.E anche i cocktail bar e le pasticcerie si preparano alla celebrazione nelle maniere più disparate. Si passa dal drink al pasticcino abbinato allo Spritz. Comune denominatore: l'omaggio ad Aperol. Due esempi su tutti: Il Bevitore un cocktail del Loud Bar di Terracina (Latina) con 45ml di Aperol, 45ml di Biancosarti, 45ml di Campari e di 10ml di Nocino. Un aperitivo fresco e low alcol ideato da Giuseppe Capatosta, che per tutta l'estate sarà proposto al prezzo di 6 euro.E lo Streusel al rabarbaro (foto, sopra), un mignon sfizioso e originale dal colore arancione creato da Cristiano Villa con gelatina all'Aperol e bavarese al prosecco, disponibile dal primo giugno nelle pasticcerie Citterio di Erba e Canzo (Como) al costo di 1 euro.