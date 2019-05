Identità Golose Milano, è tempo di aperitivo

Non più solo ristorante., hub internazionale della gastronomia in via Romagnosi 3 (a due passi dalla Scala), da mercoledì offre anche l'aperitivo, tutti i giorni dalle 18 alle 20 (domenica esclusa).Oltre ai numerosi eventi, ai pranzi firmati Andrea Ribaldone e Alessandro Rinaldi, alle cene con gli chef ospiti, la proposta si allarga quindi ai cocktail del bar manager di Identità Golose Luigi Barberis, fra cui gli ottimi signature Identità Milano (con bitter, vodka Belvedere, oleo saccarum bergamotto, lime e Identità Glicine Agrumato fragranza alimentare) e Tacchi a spillo (con rabarbaro, limone, sciroppo di spumante e ginger beer).