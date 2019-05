Cocktail champagne spiegato da Gian Paolo

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

Drink classico ed elegante, codificato per la prima volta nel 1862 da Jerry Thomas. Gian Paolo Di Pierro (foto, sotto), capo barman del Derriere di Roma, ci insegna a prepararlo a casa.1 tazzina e mezza da caffè di champagne, 1 cucchiaio da caffè di cognac, 2 gocce di Angostura, zolletta di zucchero, ciliegia al Maraschino, una fettina d'arancia.bagnate la zolletta di zucchero con l'Angostura e ponetela sul fondo del bicchiere. Versate il cognac e quindi lo champagne con grande delicatezza. Aggiungete a piacere una ciliegina al Maraschino o una fettina di arancia.La variante: in assenza dello champagne utilizzate spumante metodo classico.La curiosità: lo champagne cocktail si presta all'abbinamento con il cibo, in particolare con pesce, crostacei, caviale, tartufo nero e salmone.