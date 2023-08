Carlo Mazzone, l'ultimo video postato sui social: un bacio al nipote. I funerali lunedì ad Ascoli

È morto a 86 anni Carlo Mazzone, ex calciatore ed ex allenatore. Ecco l'ultimo video pubblicato sui social in cui si vede un Mazzone che bacia il nipote.

Francesco Totti, Carletto Mazzone morto e la dedica che commuove: «Sarai sempre nel mio cuore»

Carlo Mazzone morto, gli ultimi post social: dall'amore per la moglie e il nipotino alla coppia Baggio-Totti

I funerali di Carlo Mazzone, storico allenatore dell'Ascoli e di tante squadre italiane, morto a 86 anni, saranno celebrati lunedì 21 agosto alle 16:30 nella chiesa di San Francesco ad Ascoli Piceno.

Il corpo sarà poi tumulato nel cimitero civico di Ascoli.

Il 'sor Carletto', come era soprannominato, lascia la moglie Maria Pia, i figli Sabrina e Massimo, vari nipoti e due bisnipoti.

(Video Twitter Mazzone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)

