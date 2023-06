Paolo Del Debbio, le parole per Silvio Berlusconi: «Vogliamo rendere onore al nostro fondatore»

La nuova puntata di Dritto e Rovescio è andata in onda il giorno dopo i funerali di Silvio Berlusconi e il conduttore Paolo Del Debbio ha immediatamente annunciato che sarebbe stata una puntata speciale.

«Dedicheremo una parte al nostro fondatore», ha dichiarato Del Debbio.

«Caro Dottore, come io l'ho sempre chiamata, siccome non so come funzionano le cose nell'aldilà, io mi sono abbottonato i bottoni della camicia», ha spiegato Paolo Del Debbio.

«Guardi come sono pettinato, ho la giacca allacciata e la barba non l'ho tolta come sa per questioni di famiglia. Quindi diciamo che mi sono acchittato come penso che lei avrebbe voluto e in suo onore», ha concluso Del Debbio.

