Christian Di Martino, dimesso dall'ospedale il poliziotto accoltellato da uno straniero a Lambrate: era in terapia intensiva

È stato dimesso dall'ospedale Niguarda Christian Di Martino, l'agente della Polizia di Stato aggredito nella notte tra l'8 e il 9 maggio alla stazione di Lambrate di Milano da un nord africano che stava lanciando pietre contro un treno. Nel tentativo di provare a fermarlo, il vice ispettore Di Martino era stato accoltellato tre volte al torace e all'addome.

Milano, chi è il marocchino che ha accoltellato l'agente Christian Di Martino. Il pm: «Aggressore estremamente pericoloso». Cosa è successo alla stazione di Lambrate

Ricoverato in condizione gravissime in terapia intensiva, è stato operato e sottoposto a numerose trasfusioni prima di essere considerato fuori pericolo e infine dimesso dopo 20 giorni di degenza. Nato a Ischia, 35 anni, Di Martino ha ricevuto in ospedale la visita di numerosi rappresentanti delle istituzioni, dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al presidente del Senato Ignazio La Russa, oltre a quella del calciatore dell'Inter Federico Dimarco, sposato con la sorella della fidanzata dell'agente.

