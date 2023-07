Al Bano si arrampica su un traliccio durante un concerto a Pomigliano: il video

Performance energica quella di Al Bano Carrisi, 80 anni compiuti a maggio e non sentirli, nelle scorse ore a Pomigliano D'Arco, nel Napoletano. Il cantante di Cellino San Marco, durante il concerto si è arrampicato su un traliccio sorprendendo i fan. l motivo? Probabilmente dare più carica al suo pubblico. Una volta sul traliccio, Al Bano ha continuato la sua performance. Pubblico in adorazione. II video del concerto sono diventati in poco tempo subito virali.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 18:46

