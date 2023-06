Roma, biglietti e abbonamenti Atac in aumento da agosto: ecco quanto costeranno e la reazione sui social

A Roma sono in arrivo importanti novità per i cittadini che dovranno pagare di più il biglietto per i trasporti pubblici ATAC. Sarebbe questa l'ultima novità anche se il primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri, avrebbe smentito tale informazione. Il documento relativo ai trasporti firmato dalla Regione Lazio è valido. La notizia fa impazzire i social.

Il sindaco ha spiegato che non è in programma nel breve periodo nessun aumento dei prezzi. Intanto, però, il documento relativo ai trasporti è valido e l'ente non avrebbe apportato nessuna modifica al riguardo.

Sui social, gli utenti non hanno perso occasione di lamentarsi scrivendo commenti di un certo spessore. Per adesso, però, nessuno avrebbe preso ulteriori provvedimenti.

