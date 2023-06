Roma Pride 2023: il percorso della parata, il programma e gli orari

In 20 mila sono pronti ad invadere le vie del centro storico di Roma per prendere parte alla parata del Pride che si svolgerà sabato 10 giugno (domani) con partenza alle 15 da piazza della Repubblica. Il lungo serpentone arcobaleno sfilerà tra carri e musica mettendo in scena la grande festa dell'orgoglio Lgbtqia+. Slogan scelto per l'edizione 2023, nata tra le polemiche dopo la decisione della Regione Lazio guidata da Francesco Rocca di togliere il patrocinio alla parata, è «Queeresistenza», un grido di resistenza, un grido di esistenza. Testimonial dell'evento le cantanti Paola & Chiara che si esibiranno sulle note della canzone «Furore». Quest'anno il Pride si arricchisce anche di un percorso di collaborazione intrapreso dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e il coordinamento Roma Pride con Disability Pride Network, rete informale in continua espansione fatta da singoli individui e organizzazioni che hanno deciso di collaborare per affermare «un nuovo modo di vivere e vedere la disabilità».

Il percorso del corteo

Il percorso del corteo, da piazza Esedra, percorrerà viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell' Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali per concludersi a piazza Madonna di Loreto. In vista del Pride sono in programma divieti di sosta e chiusure al passaggio del corteo.

Atac, mezzi sospesi o deviati

Durante la sfilata, ha fatto sapere l'Atac sul suo sito, potranno essere deviati, limitati o sospesi i mezzi delle linee C3-H-3-5-14-16-40-50-51-60-64-66-70-71-75-85-85-87-105-117-170-360-590-649-714-910.

Rock me Pride

Dopo la parata, sul palco di Rock Me Pride, si terrà il party ufficiale del Roma Pride, che quest’anno per la prima volta nella storia si svolgerà a Rock in Roma, con la musica di Tommy Love (International DJ guest), Bradshaw, Jonathan Heitch, DJ Anto, Dominik, Tompi (Latte fresco). Si terrà poi lo show di Elecktra Bionic, La Diamond, La-Sheeva, Farida Kant, Panthera Virus, Le Riche, Melissa Bianchini, Nehellenia, Skandalorsa Von Thor, Aura Eternal, Mistyka, Mylonga, Obama

