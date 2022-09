Sparatoria e assalto al portavalori a Mestre, il vigilante della Civis: «Ecco cosa è successo al mio collega»

Sparatoria al centro commerciale di Mestre: durante l'assalto a un furgone portavalori sono rimasti feriti un vigilante e un bandito. La sparatoria stamane è avvenuta davanti al centro commerciale 'Le Porte', a Mestre - l'ex Auchan -. Secondo le prime informazioni, un bandito è stato colpito da colpi d'arma da fuoco, e vi sarebbe anche un vigilantes rimasto ferito. Sul posto sta operando la polizia. Il conflitto a fuoco sarebbe avvenuto durante un tentativo di assalto ad un furgone portavalori.

La testimonianza

La testimonianza di una guardia giurata della Civis che ha visto cosa è successo stamani al centro commerciale Le Porte di Mestre, l'ex Auchan. Ecco il racconto di quello che è accaduto durante quei momenti concitati e cosa ha fatto il collega rimasto ferito.

Assalto al portavalori

Secondo le prime informazioni la sparatoria si sarebbe consumata durante un assalto a un portavalori che avrebbe dovuto effettuare un prelievo da una cassa continua.

Vigilante fuori pericolo

È stato fermato dalla polizia il bandito che stamane ha tentato un assalto ad un furgone portavalori della Civis, davanti al centro commerciale 'Le Porte' a Mestre. L'uomo, ferito da uno dei vigilanti con un colpo alla testa, inferto con il calcio della pistola, sarebbe un italiano, con precedenti. Era camuffato solo con un cappellino.

È invece in ospedale, dove è già stato operato con successo, la guardia giurata che nello sventare la rapina è stato raggiunto da due copi di pistola, all'inguine. L'uomo, un 59enne, non è in pericolo di vita.

Cosa è accaduto

È ancora in corso la ricostruzione delle fasi dell'assalto, in particolare per capire se al colpo abbiano partecipato altri banditi, riusciti poi a fuggire. Il malvivente, dopo aver esploso i due colpi, è stato bloccato dagli stessi vigilanti. Gli agenti della Questura l'hanno poi preso in consegna e arrestato.

Il malvivente sarebbe entrato in azione mentre le guardie giurate stavano caricando alcuni sacchi di denaro prelevati dalla cassa continua del centro commerciale.

Nessun'altra persona è rimasta coinvolta; c'è stata solo tanta paura nel momento degli spari, con diversi clienti del supermercato che in preda al panico sono corsi a proteggersi dietro le auto e ripari improvvisati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 15:47

