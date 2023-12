Sirena rischia di affogare nell'acquario: la coda si incastra in una roccia, paura al centro commerciale

Il visitatore, Zizwe Ndwandwe, ha ripreso i momenti di terrore di una "sirena professionista" che nuotava nell'acquario di un centro commerciale, in Sud Africa, quando la sua lunga coda è rimasta incastrata in una roccia sul fondale. La scena cambia in un istante: prima stava salutando allegramente dei bambini e lanciando loro un bacio, l'attimo dopo l'impossibilità di tornare in superficie e il panico.

La vicenda e il commento della sirena

In pochi secondi la ragazza ha capito che c'era un problema e con un movimento fluido e sbrigativo si è sfilata la coda da sirena per tornare velocemente a galla e riprendere aria.

Si è trattato, come è stato spiegato dalla sirena, Nokhukanya, di una misura di sicurezza assolutamente necessaria perché, sebbene le sia dispiaciuto dover "uscire dal personaggio", la sua salute viene prima di tutto e non c'era tempo per dubbi o soluzioni alternative.

Alla fine, tutto è bene quel che finisce bene.

