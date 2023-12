Donna precipita con il letto al piano di sotto (mentre dorme) per il crollo del solaio: salva grazie al materasso

di Redazione web

Una tragedia è stata sfiorata nella tarda serata di ieri a Roma, in un palazzo di viale Eritrea, dove una donna di 76 anni è sprofondata con il letto al piano inferiore, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, a causa del crollo di un solaio.

Fortunatamente, il materasso ha attutito il colpo, e la donna è rimasta ferita. È stata trasportata in ospedale in codice rosso a causa di alcuni traumi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e polizia locale. Durante le operazioni di soccorso, alcuni appartamenti sono stati evacuati. I pompieri hanno posto sotto sequestro i due appartamenti coinvolti per gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA