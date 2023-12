Trovato morto nel sistema di ventilazione: «Scappava dalla polizia»

di Marta Goggi

Un uomo è stato trovato morto nel condotto di aerazione. Jason Thompson, 36 anni, è deceduto per asfissia all'interno di un college nel Michigan è stato trovato morto in un condotto d'aria in un college, come riportato da FOX 2 e CBS News Detroit.

Il ritrovamento

La polizia del campus stava indagando su una segnalazione di cattivo odore, quando ha ritrovato il cadavere dell'uomo segnalato come disperso lo scorso 1 novembre. Inoltre, secondo quanto riferito, ha detto alla sua famiglia che stava scappando dalla polizia. Come riportato dalla CBS, la polizia ha detto che non lo stavano cercando attivamente al momento della sua scomparsa, sebbene avesse dei mandati aperti nei suoi confronti.

«Ha preso la decisione deliberata di entrare illegalmente nel sistema di ventilazione dell'edificio una volta sul tetto, entrando in una presa d'aria non progettata per consentire l'accesso umano», ha detto la polizia del Macomb College riguardo all'uomo, secondo un rapporto della ABC. La morte di Thompson è stata giudicata un incidente, hanno detto le autorità, secondo i rapporti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 21:10

