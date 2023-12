Giulia Cecchettin, la sorella Elena le dedica un tatuaggio: la foto su Instagram e la citazione musicale

di Tommaso Cometti

La famiglia Cecchettin continua a piangere la perdita della giovane Giulia, affrontando un dolore dilaniante. Elena Cecchettin, per ricordare la sorella, ha voluto dedicarle un tatuaggio, che contiene un riferimento che le lega indissolubilmente. La ragazza ha pubblicato la foto del suo gesto su Instagram, aggiungendo anche delle parole che descrivono il suo stato d'animo.

Il tributo

Nella storia su Instagram, Elena Cecchettin ha pubblicato la foto di un tatuaggio al braccio, accompagnata da un brano inglese della canzone 'Little Talks', del gruppo musicale 'Of Monsters and Men', che suona come una dedica alla sorella. «Te ne sei andato, andato, andato via - si legge - Ti ho visto scomparire, tutto ciò che resta è un tuo fantasma, adesso siamo divisi, dilaniati, dilaniati. Non c'è niente che possiamo fare».

