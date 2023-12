Giulia Cecchettin, ai funerali martedì a Padova Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. L'epigrafe: «Non fiori, ma offerte per opere di bene»

di Redazione web

L'ultimo saluto a Giulia Cecchettin verrà dato martedì 5 dicembre, alle ore 11.00, con la cerimonia funebre prevista nella Basilica di Santa Giustina. Lo si legge nelle epigrafi già affisse stamane a Vigonovo, il paese di Giulia. Il nulla osta della Procura al rilascio della sala alla famiglia, dopo l'autopsia di ieri, è atteso in queste ore. Santa Giustina è una chiesa capace di ospitare migliaia di persone, affacciata su Prato della Valle, una piazza vastissima che permettere a molti di seguire la cerimonia, su maxi schermi, anche all'esterno della basilica. Nella dedica a Giulia, si legge anche una richiesta della famiglia: «Non fiori, ma offerte per opere di bene in sua memoria».

Meloni e Mattarella ai funerali

Confermata la presenza di alcune delle più alte cariche dello Stato. I piani di sicurezza sono pronti anche ad accogliere la premier Giorgia Meloni, è girata voce che possa esser presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ma non ci sono conferme. Il Comune di Padova si è impegnato a garantire la massima disponibilità affinché la cerimonia si svolga in serenità e sicurezza, prevedendo un piano del traffico adeguato per gestire l'afflusso previsto di 10mila persone in Prato della valle.

Il parco dedicato

Intitolare un parco a Giulia con panchine rosse e fiori bianchi. È una delle richieste formalizzate alla prima seduta in assoluto del Consiglio comunale dei ragazzi di Vigonovo (Venezia). I componenti fanno parte delle classi medie della scuola De Gasperi di Vigonovo. Presenti il vicesindaco Luisa Sattin e l'assessore Eros Cacco. Ha portato il saluto anche il sindaco Luca Martello il quale ha sottolineato come il Consiglio comunale dei ragazzi sia un'esperienza educativa importante che può contribuire a formare cittadini responsabili e attivi, nonché a educare ai principi della democrazia e della partecipazione alla vita civile. Anche il vicesindaco Sattin ha espresso parole di elogio per i ragazzi sottolineando come questa sia «un'occasione preziosa per crescere come cittadini consapevoli dei loro diritti e per comprendere come funziona la cosa pubblica, dando valore alle loro aspirazioni e necessità».

