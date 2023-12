Finisce in una buca in spiaggia e rimane sepolto sotto la sabbia: 20enne gravissimo E' successo in Australia







di Alessia Di Fiore Dramma su una spiaggia in Australia: un ventenne è stato soccorso dai paramedici dopo essere stato sepolto vivo dalla sabbia. E' caduto in una buca ed è rimasto sepolto. L'incredibile incidente è avvenuto sull'isola australiana di Bribie, a nord di Brisbane , poco prima delle 14. Grave il 20enne Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Princess Alexandra ed è in condizioni critiche. Pochi giorni prima, sulla stessa spiaggia, un altro ragazzo, poco più che ventenne è stato ricoverato dopo essere stato sbranato da uno squalo lungo la barriera corallina, i servizi di emergenza sono stati allertati immediatamente e la vittima è stata trasportata in elicottero all'ospedale più vicino. Adesso è in condizioni stabili, ma presenta una grossa ferita che va dalla spalla al bicipite. Lo strano incidente avviene pochi giorni dopo che un uomo sui vent'anni è stato trasportato in aereo in ospedale dopo essere stato sbranato da uno squalo sulla Grande Barriera Corallina . Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 19:06

