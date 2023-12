Esplode la casa, pensionato trovato morto sotto le macerie

di Alessia Di Fiore

Esplode una casa e sotto le macerie muore in pensionato. Una terribile tragedia ha scosso ieri sera Baberton Mains Avenue, a Edimburgo, la casa di uno degli abitanti della strada è improvvisamente esplosa causando la morte di Jim Smith, 84 anni.

L'esplosione e la paura dei vicini

Le autorità sono immediatamente state allertate dai vicini che hanno sentito l'esplosione in prima persona avvertendone il trambusto e la forte scossa.

Due uomini, eroi, si sono lanciati nelle macerie per cercare di salvare una donna, attualmente ancora viva, ma per il signor Smith non c'è stato niente da fare, e ne è stata accertata la morte poco dopo la tragedia.

Il motivo dell'esplosione non è ancora certo, le autorità stanno ancora indagando, per precauzione numerose abitazioni nei dintorni sono state evaquate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 17:28

