Esplosione nel centro accoglienza per migranti, crolla una palazzina: almeno 31 feriti di cui 4 gravi

Un'esplosione e poi un crollo sono avvenuti nella notte in una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti a San Lorenzo Nuovo nel Viterbese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, nella struttura c'erano 30 persone. I feriti sono, a quanto si apprende, dodici: quattro sarebbero in condizioni più gravi. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie.

Cosa è successo

Sono in corso le indagini sulle cause dell'esplosione e del crollo avvenuti in una palazzina adibita a centro di accoglienza di migranti a San Lorenzo Nuovo nel Viterbese. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell'ordine che stanno svolgendo i rilievi.

Il sindaco: forse una fuga di gas

«C'è stata un'esplosione, forse per una fuga di gas, ma sarà l'inchiesta a chiarire le cause esatte di quanto avvenuto». Lo afferma all'Adnkronos Massimo Bambini, sindaco di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, dove nella notte è avvenuta un'esplosione in una palazzina che ospita una struttura di accoglienza per migranti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 08:22

