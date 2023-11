Esplosione in un appartamento a Milano: morto un uomo

di Redazione web

Una forte esplosione si è verificata all'interno di un appartamento a Milano, in via San Mamete, provocando la morte di una persona. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni, nucleo Saf e carro soccorso della centrale di via Messina.

Cosa è successo

Dai rilievi più approfonditi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco la vittima, di origini italiane, si trovava in cucina, dove avrebbe avuto origine il rogo, senza alcuna esplosione. Le fiamme si sarebbero sprigionate proprio dai fornelli, l'ipotesi più accreditata è quella dell'incidente domestico. Sulle cause sono al lavoro I vigili del fuoco e il magistrato di turno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA