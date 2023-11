Pentola a pressione esplode: «Ho ustioni di secondo grado sul viso, sul collo e sul petto». Cosa è successo

di Hylia Rossi

Ha tolto il coperchio della pentola a pressione e ciò ha causato un'esplosione: il contenuto è schizzato fuori ed è finito su viso, collo e petto della donna, causando «ustioni di secondo grado», secondo quanto afferma la vittima dell'incidente.

In un video, Becky spiega l'accaduto e mostra il suo aspetto prima dell'accaduto e dopo nel tentativo di mettere in guardia chiunque utilizzi le pentole a pressione dai pericoli che possono rappresentare. Ecco cos'è successo e qual è stato il problema.

Non è un caso, né la prima volta

Secondo quanto riportato dalla donna, che ha mostrato il suo aspetto prima e dopo l'incidente per mettere in guardia il pubblico, è stato lo scoppio della pentola a pressione a causare le terribili ustioni di secondo grado che hanno poi portato l'estremo gonfiore su viso, collo e petto.

Il video pubblicato da Becky Fargo ha superato le 4 milioni di visualizzazioni e mette in luce quello che secondo la donna è un problema sistematico legato a questo tipo di strumenti. «Ci vorrà una settimana perché la pelle cominci a sgonfiarsi», dice la donna, «Volevo soltanto dire che le pentole a pressione sono molto pericolose, io certamente non le userò mai più».

In realtà, non è la prima volta che qualcuno denuncia ferite gravi derivate dall'utilizzo di questo strumento.

In entrambi i casi, le donne sostenevano di aver depressurizzato prima di rimuovere il coperchio, e lo stesso afferma anche Becky, che dall'incidente sta pubblicando aggiornamenti sul processo di guarigione delle ferite. Nei commenti, molti utenti hanno preso seriamente l'allarme lanciato dalla donna e hanno affermato di non aver più intenzione di acquistare o utilizzare la pentola a pressione. Una testimonianza in particolare ha attirato l'attenzione di molti: «Mio marito ha lavorato come operatore del 118 per 25 anni e non mi ha mai permesso di comprare un prodotto simile perché ha visto moltissimi casi come questo».

