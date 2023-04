Pupo alla conquista del Kazakistan, quinta puntata: l'assaggio del “Beshbarmak”

Il viaggio di Pupo in Kazakistan è arrivato alla sua quinta tappa. Pupo si trova al ristorante e assaggia per la prima volta il “Beshbarmak”, piatto per eccellenza della tradizione kazaka, che significa letteralmente “cinque dita”, in quanto viene mangiato con le mani.

Com'è composto il piatto

Il piatto è composto da un letto di pasta tagliata a straccetti difformi, ricoperto da carne di cavallo e di manzo, servito con cipolle e patate. Di fronte a tanta abbondanza a Pupo sorge spontanea una domanda: «È possibile mangiare questo piatto e poi andare a cantare regolarmente?».

L'appuntamento con il prossimo episodio è fissato a giovedì 27 aprile sempre su Leggo.it con una nuova esilarante avventura di Pupo.

Pillola realizzata da Sebastiano Fernandez

