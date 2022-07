Roma, ragazzo morto a 300 all'ora sul Gra: il blitz all'alba della polizia per cancellare il murale

servizio di Emilio Orlando - video Davide Fracassi / Ag. Toiati

Periferia estrema di Roma. Villaggio Falcone. L’imponente schieramento per il ripristino della legalità è arrivato subito dopo l’alba. È scattato alle sei in punto il blitz della polizia della questura e del distretto del Casilino a Ponte di Nona per la cancellazione del murale in via Raoul Follerau, realizzato nottetempo per commemorare la morte di Nicholas Orsus Brischetto.

L'incidente fatale

Il ventunenne di etnia rom è deceduto lo scorso 19 luglio, dopo essersi schiantato a 300 chilometri orari mentre percorreva il Gra a bordo di una potente Audi R8. L’operazione, disposta dal Prefetto Matteo Piantedosi ha visto la partecipazione dei carabinieri della compagnia di Tivoli, della stazione di Settecamini e della Polizia Roma Capitale. La strada in tempi normali è una fiorente piazza di spaccio della droga.

