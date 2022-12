Tragedia nella comunità per minori, fiamme nella notte: morto un ragazzo, 16enne ustionato gravissimo, educatore ferito

Dramma nella notte nel centro accoglienza per minori a Santa Caterina di Pasian di Prato (Udine): un incendio divampato intorno alle 2.30 ha provocato la morte di un ragazzzo, mentre altre due - una delle quali minorenne - sono rimaste ferite e intossicate.

Esplode una bombola di gas e crolla una palazzina: 27enne sepolto dalle macerie, è gravissimo

Incidente choc, scoppia un rogo nel tunnel stradale: auto bloccate dal muro di fuoco. Ci sarebbero almeno 6 morti

La vittima è un ragazzo minorenne, cittadino albanese, mentre il 16enne ferito e portato in volo al centro grandi ustionati di Verona, in condizioni molto gravi, è di nazionalità ghanese. Il secondo ferito, un educatore del centro, ha riportato ferite in varie parti del corpo ma è meno grave ed è ricoverato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il rogo è stato intanto completamente domato ed è sotto controllo.



L' incendio è divampato intorno alle 2.30 per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco, allertati dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Sul posto operano anche i Carabinieri della Compagnia di Udine e la Polizia della Questura di Udine.

Incendio in una comunità per ragazzi, tragedia nella notte: un morto, ragazzo di 16 anni ustionato, un educatore ferito https://t.co/20rYmTw1C8 — Leggo (@leggoit) December 31, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA