Esplode una bombola del gas e crolla una palazzina: 27enne sepolto dalle macerie, è gravissimo

Un boato tremendo ha squarciato il silenzio della tarda serata di Adrano, in provincia di Catania. Un’esplosione violentissima che ha letteralmente squarciato un appartamento tra via Vittorio Emanuele e via Archimede. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri, mercoledì 28 dicembre. A causa probabilmente dell'esplosione di una bombola del gas. L’appartamento, andato distrutto, era abitato da due extracomunitari. Un marocchino è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco e portato in ospedale. Un suo connazionale ha accusato un malore ed è stato soccorso dai sanitari del 118.

L'esplosione e le fiamme

Sono stati momenti drammatici. A causare la deflagrazione, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una bombola del gas di un appartamento abitato da extracomunitari. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il sindaco di Adrano. Nella deflagrazione, l’appartamento è andato distrutto. A seguito dello scoppio della bombola si è verificato un incendio, domato dai vigili del fuoco, che ha coinvolto chi viveva nell'abitazione.

Scavando tra le macerie. Così i #vigilidelfuoco hanno individuato e salvato stanotte un uomo coinvolto nell'esplosione della propria abitazione ad Adrano. Ferito un altro uomo che si trovava nell'edificio. Causa, una probabile fuga di gas. #Catania #29dicembre pic.twitter.com/DUZ7zGDUlT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 29, 2022

I feriti

Resta ancora imprecisato il numero di feriti. Ma ad avere la peggio è stato il 27enne che è subito stato trasportato al Trauma Center dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, dopo essere stato estratto dalle macerie. Il giovane ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 40% del corpo ed è stato trattato in urgenza dagli specialisti del Centro Grandi Ustionati. Nel corso della notte è stato poi ricoverato nel reparto di Rianimazione dove attualmente si trova in gravissime condizioni, intubato, con prognosi riservata.

La ricostruzione

L'esplosione si è verificata poco prima di mezzanotte all'ultimo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Comando Provinciale di Catania. Una parte dell'edificio è successivamente crollato dopo l'esplosione. L'intero edificio coinvolto nell'esplosione è da considerarsi inagibile fino a più accurate verifiche ed il ripristino delle originarie condizioni di stabilità. Anche alcuni edifici adiacenti ed il negozio sottostante hanno subito dei danni e sono stati oggetto di verifiche. Via Archimede, al momento, resta interdetta al traffico per il rischio di caduta di elementi strutturali.

