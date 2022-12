Incidente choc, scoppia un rogo nel tunnel stradale: auto bloccate dal muro di fuoco. Ci sarebbero almeno 6 morti

Ci sarebbero almeno 6 morti e 10 feriti all'interno di un tunnel stradale a Gwacheon, Corea del Sud, nel quale poche ore fa è scoppiato un incendio dopo un incidente automobilistico grave. Il muro di fuoco che si è alzato sfiora il soffitto della galleria e ha reso l'aria irrespirabile.

Secondo le autorità sud coreane, il forte impatto tra un camion e un autobus all'interno della galleria di Gwacheon, provincia di Gyeonggi a pochi chilometri da Seul, avrebbe causato il rogo con fiamme altissime. Il bilancio sarebbe di 6 morti e più di una decina di feriti.

La polizia e le forze dell'ordine starebbero tentando di entrare all'interno del tunnel ma il passaggio è accidentato a causa della poca visibilità e dalle fiamme altissime che hanno creato una nube di fumo nero.

I passeggeri che sono riusciti ad uscire dalle proprie auto sono subito corsi fuori dalla galleria ma le autorità temono che nelle prossime ore il bilancio delle vittime e dei feriti si aggravi.

C'è un enorme incendio in corso in un tunnel sulla superstrada a Gwacheon, in Corea del Sud.



Almeno 6 persone sono state uccise, secondo Yonhap.



Più di 30 persone sono rimaste ferite.