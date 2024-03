Flixbus si ribalta in autostrada in Germania: 5 morti e numerosi feriti gravi. «A9 chiusa fino a sera»

Un autobus della linea low cost Flixbus che viaggiava da Berlino a Zurigo ha perso il controllo sull'autostrada A9 e si è ribaltato: ci sono almeno 5 morti e 12 feriti gravi. I servizi di emergenza sono accorsi sul luogo dell'incidente su un'autostrada tedesca tra Wiedemar e lo svincolo autostradale Schkeuditzer Kreuz vicino a Lipsia. A bordo c'erano 53 passeggeri e due autisti.

Autostrada A9 chiusa fino a sera

L'incidente è avvenuto Intorno alle 9.45 tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz. Chiusa la autostrada A9 in entrambe le direzioni per l'intervento dei soccorsi. I media locali riferiscono che la situazione è ancora piuttosto confusa: le operazioni di salvataggio sarebbero ancora in corso e «potrebbero continuare fino a sera», ha detto all'agenzia di stampa tedesca un portavoce della polizia sul luogo dell'incidente.

Due giorni fa un pullman Flixbus ha fatto un incidente sulla A1, tra Modena Sud e Valsamoggia. Un passeggero aveva perso la vita.

